روبي: عمري 40 سنة وهذا هو اسمي الحقيقي

“عندي 40 سنة والله العظيم” هكذا كشفت روبي عن عمرها الحقيقي خلال لقاء معها ضمن برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة CBC .

كما تطرقت روبي إلى الشهرة التي تسببت لها في أزمات عدة خاصة في البدايات.

روبي: اشربوا مية كتير

وفي التفاصيل، ولدى كشف روبي عن عمرها الحقيقي قاطعتها منى الشاذلي مقدمة البرنامج قائلة لها “اللطيف في الموضوع أنه مش باين خالص، شكلك أصغر وروحك أصغر، الناس كدة هتضايق عندهم 18 سنة وحاسين إنك أصغر منهم”، لتردّ عليها روبي ضاحكة “اشربوا ماية كتير، الماية بتجدد خلايا البشرة”.

روبي أشارت خلال الحلقة إلى أن حياتها أصبحت صعبة بعدما كانت تعمل كموديل في بداية مشوارها، بسبب إثارة الجدل التي كانت تصاحبها في أغانيها”.

موضحة أن أغانيها كانت جريئة في وقت عرضها “كنت برقص في الفيديو كليب وكنت حاسة بالسعادة وكأني برقص في بيتي، بس لو دلوقتي اتفرجتي عليها هتلاقيها عادية”.

“قعدت مع نفسي وقولت هتغير”

ولفتت روبي إلى أن الأزمات تصاعدت في حياتها بسبب أغانيها لدرجة أن خالاتها قاطعوها وقاطعوا والدتها.

وأضافت: “وقفت مع نفسي وقفة وعملت مسلسل “سجن النسا” فهمت كل اللي بيحصل، وقلت هعيد صياغة الموضوع، وأنا مش ملخصة في غنوة أو رقصة أنا كيان، وقعدت مع نفسي وقولت هتغير”.

وظهر في الحلقة معها أختها كوكي وتحدثت روبي خلال الحلقة عن علاقتها بها قائلة “احنا مش أشقاء هي اسمها ميرهان مجدي وأنا رانيا حسين، ولكن هي مشهورة باسم كوكي، وهي أختي وصحبتي جدا لأن والدتي خليتنا نحب بعض جدا، ونتمنى لو نموت في يوم واحد وأنا أكبر منها بـ 5 سنين”.

يذكر أن روبي اسمها الحقيقي رانيا حسين، وتنتمي إلى صعيد مصر، والمخرج الراحل يوسف شاهين هو من اختار لها اسم “روبي”، كي يكون الاسم الفني الخاص بها، بعد أن كان يريد تسميتها بـ “سحر” ولكنها رفضته.