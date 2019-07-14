“روتانا” يحصل على شهادة الآيزو ISO 22000:2018

عمان – حصل فندق عمان روتانا مؤخرا، على شهادة الآيزو ISO 22000:2018 الخاصة في نظم إدارة سلامة الأغذية، ليكون بذلك أول فندق على مستوى العاصمة عمان، يحصل على هذا الإصدار الجديد من الشهادة المحدّثة وفقا لمعايير العام 2018.

وجاء حصول عمان روتانا على شهادة الجودة المحدثة التزاما بنهج مجموعة روتانا العالمية في تطبيق أفضل الممارسات ومواكبة المتغيرات في قطاع الضيافة على مستوى عالمي، حيث تولي سلسلة فنادق روتانا اهتماما بالغا بتطبيق أنظمة سلامة الأغذية وفقا لمعايير الجودة، وحقق “عمان روتانا” السبق ضمن سلسلة روتانا العالمية في الحصول على النسخة المحدثة من شهادة الآيزوISO 22000:2018.

وقد جاء هذا الإنجاز الكبير نتيجة للعمل الدؤوب من قبل جميع العاملين في الفندق، وتضافر جهودهم تلبية لتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في عالم الفندقة والضيافة.

ويتماشى حصول عمان روتانا على شهادة الآيزو ISO 22000:2018 المتطورة، مع أهداف الفندق والمنبثقة من رسالة مجموعة روتانا العملاقة القائمة على إيلاء العملاء جلّ رعايتها وكرست في سبيل ذلك مجموعة من القيم يتم تطبيقها بأفضل الخدمات الريادية.

وتعد شهادة الآيزو ISO 22000:2018 معيار دولي محدّث يحدد المتطلبات الخاصة بنظام إدارة السلامة الغذائية والذي يقوم بتغطية جميع الوحدات العاملة في سلسلة الغذاء، وتعتبر ذات أهمية كبيرة استجابة لمتطلبات العملاء والتي تضم توفير المنتجات ذات الجودة.

وفي تعليقه على هذا الحدث النوعي الكبير أكد عطية حمارنة مدير عام فندق عمان روتانا أن هذا الإنجاز جاء نتاج العمل الجماعي المستمر والتشاركية في الأداء التي تربط بين الإدارة والعاملين في الفندق، وثقافة العمل القائمة على الريادة والتطوّر المستمر، مع التزام أسرة عمان روتانا الحثيث بالاحترافية المهنية وقواعد العمل التي أرستها مجموعة روتانا والتي تهدف دائما لإرضاء عملائنا وتقديم أرفع مستوى الخدمات لهم.

وتابع حمارنة: “لقد جاء حصولنا على شهادة الايزو ISO 22000:2018 ليظهر التزامنا الكامل بتأمين أفضل أنواع الخدمة والضيافة، بإعتبار عملائنا الكرام هم محور عملنا اليومي ولذا فنحن في تطور دائم في سبيل هذه الغاية”.