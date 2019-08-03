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رودجرز يأسف لقرار ليستر سيتي بالتخلي عن ماغواير

منذ ساعتين

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لندن – عبّر الايرلندي برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، عن اسفه للرحيل المرتقب لقلب دفاعه هاري ماغواير الى مانشستر يونايتد، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وقال المدرب الايرلندي الشمالي: “اتفق الناديان على قيمة الصفقة، ولا يزال هناك بعض العمل.. هو لاعب مميز، وليس لاعبا أردنا أن نخسره”.

وتقدر صفقة انتقال ماغواير بنحو 80 مليون جنيه استرليني (نحو 97 مليون دولار أميركي)، وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لفحص طبي روتيني في نهاية الاسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسميا بحسب شبكتي “بي بي سي” و”سكاي”.

وتابع مدرب ليفربول السابق: “هو لاعب عالمي، وهو رجل طيب أيضا، يعرف الاهتمام بخدماته ولقد كان لاعبا محترفا طوال الصيف”.

وخاض ماغواير (26 عاما) 69 مباراة في الدوري مع ليستر منذ انضمامه من هال سيتي بالعام 2017، ووقع عقدا مع ليستر لـ 5 أعوام في أيلول (سبتمبر) الماضي، ويسعى يونايتد أيضا لضم الارجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس في صفقة تبادلية ستشهد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو في الاتجاه المعاكس. (أ ف ب)

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