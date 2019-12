رودجرز يُجدد عقده على رأس الإدارة الفنية لليستر سيتي

لندن – جدد المدرب بريندان رودجرز عقده مع ليستر سيتي حتى حزيران (يونيو) 2025، ليُسكت بذلك الشائعات التي كانت تشير إلى رحيله المحتمل لأرسنال.

وكانت الصحف الإنجليزية قد تداولت اسم رودجرز كأحد المرشحين لتولي لتدريب أرسنال عقب رحيل الإسباني أوناي إيمري عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي.

Brendan Rodgers in the Premier League as a 🦊

More stats 👉 https://t.co/C5bWxpMuyA pic.twitter.com/3x9m4QmDem

