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رودجرز يُجدد عقده على رأس الإدارة الفنية لليستر سيتي

منذ 34 دقيقة

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لندن – جدد المدرب بريندان رودجرز عقده مع ليستر سيتي حتى حزيران (يونيو) 2025، ليُسكت بذلك الشائعات التي كانت تشير إلى رحيله المحتمل لأرسنال.

وكانت الصحف الإنجليزية قد تداولت اسم رودجرز كأحد المرشحين لتولي لتدريب أرسنال عقب رحيل الإسباني أوناي إيمري عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي.

وعلى الرغم من ذلك، وقع رودجرز الجمعة عقدا جديدا مع ليستر سيتي الذي يحتل حاليا وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.

وكان المدرب الإنجليزي قد تولى الإدارة الفنية لليستر سيتي في فبراير/شباط من هذا العام وفاز في 17 مباراة من إجمالي 26 قادها بالبريميرليج. (إفي)

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