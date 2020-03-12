رودجرز يُعلن إصابة 3 لاعبين من ليستر سيتي بـ “كورونا”

عمان – الغد – أعلن المدرب الإسكتلندي بريندان رودجرز عبر الصفحة الرسمية لنادي ليستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، ظهور أعراض “فيروس كورونا” المستجد على 3 من لاعبيه، الذين تم ابعادهم عن الفريق ووضعهم في الحجر الصحي، كإجراء وقائي.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT — Leicester City (@LCFC) March 12, 2020

وقال رودجرز: “لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين أظهروا الأعراض والعلامات لفيروس كورونا، لقد اتبعنا الإجراءات الوقائية وتم إبعادهم عن الفريق”.

ومن المرجّح أن يصدر قرار عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعليق النشاط الكروي، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي “الفيروس القاتل”، أسوة ببقية الدوريات الأوروبية.