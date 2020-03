رودجرز يُعلن إصابة 3 لاعبين من ليستر سيتي بـ “كورونا”

عمان – الغد – أعلن المدرب الإسكتلندي بريندان رودجرز عبر الصفحة الرسمية لنادي ليستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، ظهور أعراض “فيروس كورونا” المستجد على 3 من لاعبيه، الذين تم ابعادهم عن الفريق ووضعهم في الحجر الصحي، كإجراء وقائي.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT

— Leicester City (@LCFC) March 12, 2020