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رودجرز يُعلن إصابة 3 لاعبين من ليستر سيتي بـ “كورونا”

منذ 38 دقيقة

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عمان – الغد – أعلن المدرب الإسكتلندي بريندان رودجرز عبر الصفحة الرسمية لنادي ليستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، ظهور أعراض “فيروس كورونا” المستجد على 3 من لاعبيه، الذين تم ابعادهم عن الفريق ووضعهم في الحجر الصحي، كإجراء وقائي.

وقال رودجرز: “لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين أظهروا الأعراض والعلامات لفيروس كورونا، لقد اتبعنا الإجراءات الوقائية وتم إبعادهم عن الفريق”.

ومن المرجّح أن يصدر قرار عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعليق النشاط الكروي، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي “الفيروس القاتل”، أسوة ببقية الدوريات الأوروبية.

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