رودريجيز يرفض عرضا مغريا للرحيل عن ريال مدريد

بوجوتا – كشف الكولومبي خاميس رودريجيز أن ريال مدريد رفض عرضا “جيدا للغاية” لانتقاله إلى ناد إسباني آخر، وكذلك عرضا من فريق إيطالي لم “يقنعه”، وعرض في الصين لم يقبله أيضا لأنه اعتبر أنه ما زال بوسعه “تقديم الكثير” في أوروبا.

وقال خاميس “كان هناك عرضا جيدا للغاية من فريق إسباني، لا أود أن أفصح عن اسم الفريق، لكن الريال رفضه”، خلال مقابلة ينشرها موقع (جول كاراكول) الثلاثاء.

وأضاف اللاعب الكولومبي أنه بدأ الموسم مع الميرينجي “دون رغبة لأنني اعتقدت أن الصفقة مع الفريق الإسباني الآخر ستحسم قبل بداية الموسم، لم يدعونني أرحل إلى الفريق الآخر، كانوا يريدون أن أذهب إلى فريق مختلف”.

وكانت هناك تكهنات الصيف الماضي بانتقال خاميس إلى أتلتيكو مدريد بل وصرح رئيس النادي ميجل أنخل خيل مارين نهاية يوليو/تموز الماضي أنه “سيكون من الرائع” رؤية لاعب الوسط الكولومبي في صفوف الروخيبلانكوس، رغم تأكيده وقتها بأن هذه الصفقة تتحكم فيها عوامل عديدة “وعلى رأسها رئيس ريال مدريد” فلورنتينو بيريز.

بالمثل، أقر خاميس بأنه تلقى عرضا من فريق إيطالي وآخر صيني، لكن أي منهما لم يرض أحلامه الشخصية.

وأوضح “كان هناك عرضا من فريق إيطالي لم يقنعني لأنني شعرت بأنه ليس جيدا. وقال لي وكيلي خورخي مينديز إن الريال تحدث معهم وإن هناك عرض آخر من الصين. أبلغته بأنني لن أذهب إلى الصين حتى لو كانوا (ريال مدريد) يريدون ذلك”.

وكشف “لم أكن مستعدا” للذهاب إلى الصين لأنه شعر بأنه لا يزال “قادرا على تقديم المزيد من كرة القدم في أوروبا”.

كما أشار لاعب الوسط الكولومبي إلى أن بايرن ميونخ كان يريد تفعيل بند الشراء النهائي في عقد إعارته، لكنه كان هو من رفض هذه الفكرة لأنه لم يكن يشعر بالراحة ولا السعادة في أليانز أرينا.

واعترف “سأظل ممتنا دائما للبايرن وخصوصا يوب هاينكس الذي استخلص مني مستوى خرافي. بايرن ميونخ فريق من فئة الصفوة، لكن كنت أنا من استبعد فكرة الاستمرار. كانوا يريدون تفعيل بند الشراء، لكنني تحدثت مع أحد المسئولين كي لا يفعلوا ذلك لأنني لم أكن أشعر بالراحة ولا السعادة”. (إفي)