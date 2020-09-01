“رودري” يتجنب الحديث عن فرص انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

مدريد – تجنب لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني رودريجو إرناندث الحديث عن فرص انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة إلى فريقه.

وقال اللاعب “بالنسبة لميسي، لا يمكنني الحديث إلا عن إعجابي به كأحد رموز كرة القدم العالمية”.

ووفقا لتقارير صحفية، يعد مانشستر سيتي أقرب الفرق إلى ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب أزمته الجارية مع نادي برشلونة وطلبه الرحيل عنه.

وشارك “رودري” في موسمه الأول مع مانشستر سيتي في 52 مباراة سجل فيها أربعة أهداف.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي اللاعب لأول مباراتين في مرحلة المجموعة في دوري الأمام أمام ألمانيا في شتوتجارت وأوكرانيا في مدريد.

وبخصوص الاستدعاء للمنتخب قال رودري “علينا أن ننافس لنتوج بكل شيء ولدينا مشرع جميل يجب أن نتحلى معه بالصبر، معتبرا أن انضمامه للمنتخب “جائزة”.

وعن الأوضاع السائدة في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد قال “أتمنى أن ينتهي الأمر سريعا. لقد أثبتنا قدرتنا على الاتحاد في الأوقات الصعبة ونحن قادرون على الخروج من هذه الأزمة”.(إفى)