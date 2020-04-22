روديغر يتكفل بنفقات طعام الممرضين في مستشفى ألماني

برلين – سيتكفل المدافع الالماني الدولي انتونيو روديغر بنفقات طعام الممرضات والممرضين لثلاثة أشهر على الاقل، في مستشفى أبصر فيه النور في العاصمة برلين، بحسب ما ذكر ناديه تشلسي الانجليزي الاربعاء.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، رغب المدافع البالغ 27 عاما، مساعدة مستشفى “برلين شاريتيه” من خلال تحمل نفقات الطعام للممرضين والممرضات لثلاثة اشهر.

وقال روديغر “اتصلت بمستشفى شاريتيه قبل عيد الفصح وسألتهم كيف يمكن المساعدة. أبلغوني انه من الصعب جدا تنظيم الطعام لجهاز الممرضين في هذا الوقت نظرا لاقفال المطعم وكل المطاعم في المدينة. قررت أنا وعائلتي تحمل نفقات الطعام لثلاثة أشهر على الاقل”.

وتابع اللاعب السابق لشتوتغارت وروما الايطالي “انا ممتن لكل ما قدمته لي برلين في صغري. اليوم أنا قادر على رد القليل واتمنى ان تتحسن الامور في وقت قريب”.

وعلى رغم تسجيل نحو 150 ألف إصابة بفيروس “كوفيد-19” في ألمانيا، لكن عدد الوفيات بلغ نحو خمسة آلاف شخص، وهي حصيلة منخفضة نسبيا مقارنة مع دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. -(أ ف ب)