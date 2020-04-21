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روديك: سنرى ما إذا كان ديوكوفيتش سيخسر الجراند سلام

منذ 3 ساعات

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لندن – رد لاعب التنس السابق اندي روديك على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، الذي أكد أنه لا يريد أن يتم إجباره على التطعيم من فيروس كورونا المستجد من أجل العودة للمنافسة، وقال إن لديه “فضول” لرؤية ما إذا كان سيستمر في نفس هذا الحديث حين يضطر للعب في بطولة جراند سلام.

وقال الأميركي: “المهم ليس في أنه يؤمن بالامصال أو لا يؤمن بها” ولكن المهم “في ما هو أكثر شيء آمن للعودة للتنس”.

وأضاف لبرنامج (تنس تشانال لايف): “ليس لدي ما اتفق بشأنه مع ما قاله. أعرف أنه سيضطر لاتخاذ قرار. لدي فضول لرؤية أرائه حين يضطر لأن يصبح خارج بطولة جراند سلام بسبب عدم حصوله على تطعيم”.

جاءت تصريحات ديوكوفيتش المثيرة للجدل في محادثة مع رياضيين صربيين آخرين ولكنه خفف منها بعد ذلك في رسالة إلى (نيويورك تايمز)، أكد فيها أنه يريد الحصول على كل المعلومات المتاحة بخصوص كوفيد-19 قبل أن يتخذ القرار المناسب.

وتم |يقاف منافسات التنس عالميا حتى 13 يوليو/تموز، وإلغاء بعض البطولات مثل ويمبلدون وتأجيل أخرى مثل رولان جاروس حتى سبتمبر/أيلول. (إفي)

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