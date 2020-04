روديك: سنرى ما إذا كان ديوكوفيتش سيخسر الجراند سلام

لندن – رد لاعب التنس السابق اندي روديك على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، الذي أكد أنه لا يريد أن يتم إجباره على التطعيم من فيروس كورونا المستجد من أجل العودة للمنافسة، وقال إن لديه “فضول” لرؤية ما إذا كان سيستمر في نفس هذا الحديث حين يضطر للعب في بطولة جراند سلام.

وقال الأميركي: “المهم ليس في أنه يؤمن بالامصال أو لا يؤمن بها” ولكن المهم “في ما هو أكثر شيء آمن للعودة للتنس”.

وأضاف لبرنامج (تنس تشانال لايف): “ليس لدي ما اتفق بشأنه مع ما قاله. أعرف أنه سيضطر لاتخاذ قرار. لدي فضول لرؤية أرائه حين يضطر لأن يصبح خارج بطولة جراند سلام بسبب عدم حصوله على تطعيم”.

Novak Djokovic speaking out reveals that #coronavirus has opened up a hitherto forbidden discussion about vaccinations.

“Personally, I am opposed to vaccination & wouldn’t want to be forced by someone to take a vaccine in order to be able to travel.”https://t.co/2Z8d9zE1Lt

— Candace Owens (@RealCandaceO) April 20, 2020