برلين – أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت السبت عودة لاعبه السابق سيباستيان رودي وتوقعيه عقدا لخمسة أعوام قادما من بوروسيا دورتموند الذي أعاره إليه في النصف الثاني من الموسم المنصرم للدوري الألماني لكرة القدم.

وسبق لرودي (28 عاما) أن دافع عن ألوان فرانكفورت بين العامين 2010 و2014، وعاد إليه في كانون الثاني (يناير) 2019 على سبيل الإعارة من دورتموند الذي أنهى الموسم وصيفا لبايرن ميونيخ، النادي البافاري الذي خاض معه اللاعب أيضا تجربة لعامين عكرتها الإصابات.

وأعلن فرانكفورت التعاقد مع رودي حتى العام 2024، في صفقة قدرت وسائل الإعلام المحلية قيمتها بنحو أربعة ملايين يورو.

وبعدما أمضى أربعة أعوام مع فرانكفورت، انتقل رودي الى صفوف بايرن لفترة عامين عانى خلالهما من سلسلة إصابات انعكست سلبا على أدائه، ودفعت النادي البافاري للتخلي عنه لصالح دورتموند في العام 2016.

ولم يكن حظ لاعب خط الوسط أفضل مع النادي الأسود والأصفر، اذ حالت الإصابات دون حجز مركز أساسي له في التشكيلة، وأعير في كانون الثاني/يناير الى ناديه السابق، وساهم في إنهائه الموسم المحلي في المركز السابع في ترتيب الدوري الألماني، وبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” قبل الخروج أمام تشلسي الإنكليزي الذي توج باللقب في المباراة النهائية على حساب مواطنه أرسنال.

ويعاني رودي حاليا من إصابة في الركبة، لكن فرانكفورت أكد أن اللاعب “يحقق تقدما جيدا” في التعافي. -(أ ف ب)