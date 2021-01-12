روزنامة الأردنية لرياضة السيارات 2021 تضم 24 سباقا عالميا وشرق أوسطيا ومحليا

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، روزنامة أنشطتها للعام الحالي 2021، وتزخر بـ 24 سباقا في مختلف السباقات من أهمها سباق باها الأردن “بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها”، و4 راليات محلية (يقام راليان منهم ضمن منافسات رالي الأردن للشرق الأوسط) ، اضافة إلى رالي الأردن الدولي، و6 سباقات للسرعة “سبيد تيست”، و5 سباقات للكارتينغ، و3 سباقات للدرفت، و3 سباقات للدفع الرباعي وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان، وكأس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا زون” للسباقات الرقمية.

وستتعامل الأردنية لرياضة السيارات في ظل كورونا على تنفيذ خطتها للعام الحالي 2021، وفق مستجدات الأمور وما تفرضه المرحلة المستقبلية.

ونفذت الأردنية لرياضة السيارات خطتها وسط نجاحات حقيقية على أرض الواقع وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المنطقة.

ويتطلع أبطال الراليات المحليون والعرب والعالميون لتحقيق إنجازات من خلال منافسات رالي الأردن للشرق الأوسط للراليات التي يعد واحدا من أعرق الراليات في المنطقة، وباها الأردن – كأس بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها، فكلتا البطولتين لهما رونق خاص، وطبيعة تضاريسية مختلفة.

وينطلق موسم رياضة السيارات الأردنية آذار (مارس ) وينتهي في تشرين الثاني (نوفمبر)، ووفق استراتيجية التطوير ، تسعى الأردنية لرياضة السيارات، وستقام سباقات “رياضة المحركات” في عدة حلبات في عمان والبحر الميت وجرش “الرمان” ووادي رم والعقبة.

روزنامة رياضة السيارات للعام 2021

* 5 آذار (مارس): سباق الدفع الرباعي الأول.

* 18 -19 -20 آذار (مارس) باها الأردن “الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها”

* 2 نيسان (أبريل): سباق السرعة الأول.

* 9 نيسان (أبريل): الرالي الوطني الأول.

* 18 نيسان (أبريل): سباق الكارتينغ الأول.

* 23 نيسان (أبريل): سباق الدرفت الأول.

* 9 أيار (مايو): سباق الكارتينغ الثاني.

* 20 -21- 22 أيار (مايو): رالي الأردن للشرق الأوسط وآر 2 وآر 3 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط).

* 4 حزيران (يونيو): سباق الدرفت الثاني.

* 11 حزيران (يونيو): سباق السرعة الثاني.

* 25 حزيران (يونيو): سباق الدفع الرباعي الثاني.

* 9 تموز (يوليو): سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان.

* 16 تموز (يوليو): سباق الكارتينغ الثالث.

* 6 آب (أغسطس): سباق السرعة الثالث

* 12 آب (أغسطس): سباق الكارتينغ الرابع.

* 26 -27 آب (أغسطس): كأس الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينا زون” للسباقات الرقمية.

* 3 أيلول (سبتمبر): سباق السرعة الرابع.

* 10 أيلول (سبتمبر): سباق الدفع الرباعي الثالث.

* 17 أيلول (سبتمبر): سباق سباق الكارتينغ الخامس.

* 1 تشرين الأول (أكتوبر): سباق السرعة الخامس.

* 15 تشرين الأول (أكتوبر): الرالي الوطني الرابع.

* 29 تشرين الأول (أكتوبر): سباق الدرفت الثالث.

* 5 تشرين الثاني (نوفمبر): سباق السرعة السادس.

* ملاحظة تم إدراج راليان محليان ضمن منافسات رالي الأردن للشرق الأوسط