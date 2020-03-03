روزنامة الرياضات الميكانيكية العالمية مضطربة بسبب كورونا

باريس – بعد الغاء وتأجيل أول سباقين في بطولة العالم للدراجات النارية وارجاء جائزة الصين الكبرى للفورمولا واحد إلى موعد غير محدد، يكون تفشي فيروس كورونا قد أدى الى بعثرة أوراق بداية بطولتين كبيرتين ضمن الروزنامة السنوية للرياضات الميكانيكية.

في 12 شباط/فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) تأجيل جائزة الصين الكبرى في شنغهاي ، بالاضافة الى جائزة الفورمولا الكهربائية في سانيا، في حدثين مقررين في الصين مهد تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن قبل اسبوع على انطلاق بطولة العالم للدراجات النارية “موتو جي بي”، تبرز مشكلة القيود المفروضة على المسافرين، خصوصا الطليان او العابرين عبر ايطاليا.

واذا كان تأجيل جائزة تايلاند للدراجات النارية المقرر في الاساس في 22 اذار/مارس “للتركيز على الوباء… لما فيه مصلحة البلاد والمشاركين” بحسب نائب رئيس حكومة تايلاند انوتين شارنفيراكول، فان الغاء النسخة القطرية التي كانت مقررة الاحد المقبل جاء “بسبب قيام قطر بوضع قيود على السفر والذي طال مسافرين من ايطاليا (من بين دول عدة اخرى)”.

شرح الاتحاد الدولي “في الوقت الحالي، جميع القادمين الى الدوحة من رحلات مباشرة من ايطاليا او قضوا آخر اسبوعين في ايطاليا، يتم نقلهم الى حجر صحي لمدة اقلها 14 يوما”.

واوضح “تلعب ايطاليا دورا هاما في بطولة العالم وفي فئة موتو جي بي على ارضية الحلبة وخارجها، ولهذا السبب اتخذ القرار بالغاء السباق الرئيسي”.

وتعد ايطاليا أكثر دولة أوروبية تاثرا بالفيروس، مع 34 حالة وفاة من أصل 1700 إصابة مؤكدة.

وتخوض فرق ايطالية عدة بطولة العالم للدرجات النارية ابرزها دوكاتي وابريليا، بالاضافة الى سائقين عدة ابرزهم اندريا دوفيتسيوزو وصيف بطولة العالم العام الماضي، دانيلو بيتروتشي وفرانشيسكو بانيايا (دوكاتي)، بالاضافة الى النجم الشهير فالنتينو روسي بطل العالم سبع مرات وفرانكو موربيديلي (ياماها).

واذا تم الابقاء على سباقي موتو 2 وموتو 3 في الدوحة، فهذا لأن الفرق والدراجين متواجدون منذ الاسبوع الماضي لاجراء التجارب.

وهكذا تكون نسخة الولايات المتحدة في أوستن في 5 نيسان/أبريل المقبل، الاولى ضمن روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية.

وباتت الروزنامة مؤلفة من 18 سباقا آخرها مقرر في فالنسيا الاسبانية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما يبحث المنظمون عن “موعد في نهاية الموسم” لبرمجة النسخة التايلاندية.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس الاحد في الدوحة، قال متحدث باسم بطولة العالم للفورمولا واحد والتي تفتتح في جائزة ملبورن الكبرى في استراليا في 15 اذار/مارس المقبل، إن الوضع “لم يتغيّر” في عالم الفئة الاولى. فباستثناء جائزة الصين الكبرى، لم يتم تأجيل او الغاء السباقات الـ21 الاخرى.

وكرر الاتحاد الدولي للسيارات الاثنين انه “يتابع عن كثب تطور الوضع مع السلطات المختصة وانديتها المنضوية”، و”سوف يدرس روزنامة السباقات المقبلة، ويتخذ، إذا لزم الامر، أي تدبير ضروري لحماية مجتمع رياضات السيارات العالمي وجمهوره”.

وطلب الصانع الشهير فيراري، الذي يتخذ مقره في مارانيلو في شمال ايطاليا، اكثر المناطق تضررا بالفيروس في اوروبا، عبر رئيسه ماتيا بينوتو الجمعة، ضمان انتقال فريقه بحرية قبل السفر الى ملبورن نهاية الاسبوع ثم البحرين في المرحلة التالية.

وقد تطرح القيود المفروضة في قطر، إحدى صلات الوصل الهامة جويا نحو استراليا والشرق الاوسط، مشكلة على المشاركين.

فيراري التي تجهز فرق هاس، الفا روميو والفاتاوري، أكدت الاثنين لفرانس برس انها لا تعتزم العبور من خلال الدوحة، وبالتالي عدم تأثرها.

قال متحدث باسم “الحصان الجامح”: “برغم علمنا بتغير الوضع باستمرار، في ما يخص الانتقال الى استراليا/البحرين، لا يوجد موانع من الكيانات التي نتواصل معها باستمرار، أي الاتحاد الدولي للسيارات، الفورمولا واحد، السلطات الايطالية والمحلية في استراليا والبحرين، بحيث نؤكد سفرنا في الوقت الحالي”. يذكر ان مزود الاطارات بيريلي في بطولة العالم هو ايطالي ايضا.