روزنامة الفورمولا1 المقررة للموسم الحالي

باريس – في ما يأتي روزنامة السباقات المقررة ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، 2021 التي تشمل 23 جولة قياسية، بعد إعادة جائزة تركيا الكبرى:

*28 آذار/مارس: جائزة البحرين الكبرى في صخير

*18 نيسان/ابريل: جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا الإيطالية

*2 أيار/مايو: جائزة البرتغال الكبرى في بورتيماو

*9 أيار/مايو: جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة

*23 أيار/مايو: جائزة موناكو الكبرى في مونتي كارلو

*6 حزيران/يونيو: جائزة أذربيجان الكبرى في باكو

*20 حزيران/يونيو: جائزة فرنسا الكبرى في لو كاستيليه

*27 حزيران/يونيو: جائزة ستيريا الكبرى في سبيلبرغ/النمسا

*4 تموز/يوليو: جائزة النمسا الكبرى في سبيلبرغ

*18 تموز/يوليو: جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون

*1 آب/أغسطس: جائزة المجر الكبرى في بودابست

*29 آب/أغسطس: جائزة بلجيكا الكبرى في سبا-فرانكورشان

*5 ايلول/سبتمبر: جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت

*12 أيلول/سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى في مونتسا

*26 أيلول/سبتمبر: جائزة روسيا الكبرى في سوتشي

*3 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة تركيا الكبرى في بارك اسطنبول

*10 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا

*24 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة الولايات المتحدة الكبرى في اوستن

*31 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة المكسيك الكبرى في مكسيكو

*7 تشرين الثاني/نوفمبر: جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو

*21 تشرين الثاني/نوفمبر: جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن

*5 كانون الاول/ديسمبر: جائزة السعودية الكبرى في جدة

*12 كانون الأول/ديسمبر: جائزة أبوظبي الكبرى في ياس مارينا -(أ ف ب)