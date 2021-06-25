روزنامة الفورمولا1 المقررة للموسم الحالي

باريس – في ما يأتي روزنامة السباقات المقررة ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، 2021 التي تشمل 23 جولة قياسية، بعد إعادة جائزة تركيا الكبرى:
*28 آذار/مارس: جائزة البحرين الكبرى في صخير
*18 نيسان/ابريل: جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا الإيطالية
*2 أيار/مايو: جائزة البرتغال الكبرى في بورتيماو
*9 أيار/مايو: جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة
*23 أيار/مايو: جائزة موناكو الكبرى في مونتي كارلو
*6 حزيران/يونيو: جائزة أذربيجان الكبرى في باكو
*20 حزيران/يونيو: جائزة فرنسا الكبرى في لو كاستيليه
*27 حزيران/يونيو: جائزة ستيريا الكبرى في سبيلبرغ/النمسا
*4 تموز/يوليو: جائزة النمسا الكبرى في سبيلبرغ
*18 تموز/يوليو: جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون
*1 آب/أغسطس: جائزة المجر الكبرى في بودابست
*29 آب/أغسطس: جائزة بلجيكا الكبرى في سبا-فرانكورشان
*5 ايلول/سبتمبر: جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت
*12 أيلول/سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى في مونتسا
*26 أيلول/سبتمبر: جائزة روسيا الكبرى في سوتشي
*3 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة تركيا الكبرى في بارك اسطنبول
*10 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا
*24 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة الولايات المتحدة الكبرى في اوستن
*31 تشرين الأول/أكتوبر: جائزة المكسيك الكبرى في مكسيكو
*7 تشرين الثاني/نوفمبر: جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو
*21 تشرين الثاني/نوفمبر: جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن
*5 كانون الاول/ديسمبر: جائزة السعودية الكبرى في جدة
*12 كانون الأول/ديسمبر: جائزة أبوظبي الكبرى في ياس مارينا -(أ ف ب)