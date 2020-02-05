روسيا: إغلاق صيدليات رفعت أسعار الكمامات الطبية والأدوية بنسبة 100%

موسكو- أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات للحد من التكسب غير المشروع من قبل الصيدليات والمؤسسات الطبية التي رفعت أسعار المنتجات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء الحكومة: “يجب سحب التراخيص من تلك الصيدليات، وهذا كل شيء مقابل هذا الفعل لمن قرر التكسب ببساطة يجب أخذ قرار ضد كل مؤسسة تقوم بهذا العمل، حتى لا يتحول ذلك إلى عادة”.

وأعلنت الحكومة الروسية أن الزيادة في أسعار الكمامات الطبية والأدوية بلغت في بعض المناطق 100 ضعف.- (بترا)