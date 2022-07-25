روسيا: اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ليس عائقا لتدمير الأهداف العسكرية

أكدت روسيا أن اتفاق إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، لا يعيق العملية الروسية الخاصة، كما أنه ليس عائقا أمام تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال ندوة صحفية مع نظيره الكونغولي، اليوم الاثنين: “إذا تحدثنا عما حدث (قصف روسيا لموقع عسكري في ميناء أوديسا) فلا يوجد شيء في الالتزامات التي أخذتها روسيا على عاتقها، بما في ذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة في 22 تموز/ يوليو في إسطنبول، ما يمنعنا من مواصلة العملية الخاصة، وتدمير البنية التحتية العسكرية وأهداف عسكرية أخرى”.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن استهداف مواقع في ميناء أوديسا (أوكرانيا) مرتبط بالبنية التحتية العسكرية، ولا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ صفقة شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أميركية مضادة للسفن من طراز “هاربون”، في ميناء أوديسا، بضربة صاروخية عالية الدقة. (RT)