روسيا: احباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في موسكو

موسكو – أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مناطق في مقاطعة موسكو، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص المتورطين.

وقالت المتحدة باسم الإدارة العامة للتحقيقات :”وضع المتهم في حزيران الماضي خطة لارتكاب عمل إرهابي في المقاطعة، وحصل على المعدات والأدوات والأجهزة المطلوبة لتصنيع مواد متفجرة، لكن هذا المخطط تم إحباطه بفضل التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيقات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية والحرس الوطني الروسي”.–(بترا)