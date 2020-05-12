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روسيا الثانية عالميا في إصابات كورونا بـ أكثر من 232 ألفا

منذ 47 دقيقة
من المستحيل أن تحصل الإصابة مجددا بفيروس كورونا في جسم الإنسان بعد التماثل للشفاء بشكل كامل.
من المستحيل أن تحصل الإصابة مجددا بفيروس كورونا في جسم الإنسان بعد التماثل للشفاء بشكل كامل.

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موسكو- وصل عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 232 ألفا و243، لتصبح الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد الإصابات.

وبحسب المعطيات التي نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الثلاثاء، بلغ عدد الوفيات بكورونا ألفين و116، بعد تسجيل 107 وفيات جديدة.

ومنذ أكثر من أسبوع يتم تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالفيروس يوميا، وفي الساعات الـ 24 الأخيرة سجل 10 آلاف و899 إصابة جديدة.

وتشير المعطيات إلى تسجيل 3 آلاف و711 حالة تعاف ليرتفع الإجمالي إلى 43 ألفا و512.

وفي العاصمة موسكو تم تسجيل 5 آلاف و392 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 121 ألفا و301 إصابة. والوفيات 1179 بعد تسجيل 55 وفاة جديدة.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و271 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 287 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و535 آلفا، وفق موقع “worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس.-(الأناضول)

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