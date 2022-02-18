روسيا تبرر سبب طرد نائب السفير الأميركي

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أن طرد نائب السفير الأميركي لدى روسيا، بارت جورمان، هو خطوة إجرائية للرد على خطوة أميركية مماثلة، مبينة أنها تتعامل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: ” لا يمكن أن يكون هذا إجراءً استفزازيا، بل هو رد على استفزاز أميركي، وعلى خطوة أميركية مماثلة”.

وكانت السفارة الأميركية أعلنت، أمس الخميس، عن طلب السلطات الحكومية الروسية من نائب السفير الأميركي في موسكو بارت جورمان مغادرة الأراضي الروسية.