روسيا تتبنى إجراءات لمنح درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية

موسكو – أعلن مجلس التعليم الإسلامي في روسيا، ،الجمعة، اعتماد الجامعات الإسلامية المحلية الرائدة لائحة بشأن إجراءات منح الدرجة الأكاديمية الدكتوراه في العلوم الإسلامية.

وقال رئيس المعهد الإسلامي الروسي، رفيق مخمتشين في مؤتمر صحفي : “من المهم بشكل خاص أن تتمكن اليوم من الحصول على تعليم إسلامي كامل دون السفر إلى الخارج، من مدرسة ثانوية مهنية إلى درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية”. –(بترا)