روسيا تتوقع تصدير أكثر من 37 مليون طن من الحبوب العام الحالي

موسكو – أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب خلال العام الحالي، ونحو 50 مليون طن العام المقبل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال مؤتمر صحفي:”روسيا تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب الموسم الزراعي الحالي، وحوالي 50 مليون طن في العام المقبل”.

وأضاف فيريشينين: “إضافة إلى تصدير الحبوب والمنتجات الغذائية إلى دول عالمية، تتوقع موسكو تصدير عشرات ملايين الأطنان من الأسمدة الزراعية”.–(بترا)