روسيا تحتج رسميا على عقوبة الإيقاف الرياضي بسبب المنشطات

موسكو – أعلنت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” الجمعة أنها أرسلت خطابا رسميا الى الوكالة الدولية “وادا” تحتج فيه على عقوبة استبعاد البلاد من المنافسات الرياضية الكبرى على خلفية التلاعب ببيانات فحوص المنشطات.

وأوضح المدير العام لـ”روسادا” يوري غانوس في مؤتمر صحافي في موسكو، أن الوكالة “أرسلت مجموعة من الوثائق إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بما يشمل إخطارا بعدم موافقتها على العقوبات”.

وبحسب الاجراءات المتبعة، يتوجب على “وادا” أن تحيل الملف إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، للبت في هذه القضية.

ووقع غانوس خطاب الاحتجاج بعد قرار الهيئات الادارية في “روسادا”، أي المجلس الاشرافي والمؤسسين، واللجنتين الأولمبية والبارالمبية، رفض العقوبة التي فرضتها “وادا” في وقت سابق من الشهر الحالي.

