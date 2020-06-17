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روسيا تختبر لقاحين لكورونا على البشر

منذ 49 دقيقة
بدء الاختبارات البشرية على لقاح كورونا
بدء الاختبارات البشرية على لقاح كورونا

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موسكو-بدأت روسيا الأربعاء تجارب سريرية لأول نموذجين للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على مجموعتين تضم كل واحدة 38 متطوعا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن “التجارب السريرية للقاحين ضد وباء كوفيد-19 بدأت في 17 حزيران/يونيو”.

وقالت في بيان إنها أجازت هذه التجارب التي يجريها أحد معاهدها هو مركز نيكولاي غماليا للبحوث في علم الأوبئة والاحياء المجهري.

وأضافت أن أحد النموذجين “سائل” في حين أن الثاني “مجمد” دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة اللقاحين أو تركيبتهما.

وبعد تلقيحهم سيوضع المتطوعون ال76 في العزل لمدة 28 يوما وستتم مراقبة حالتهم الصحية وسيخضعون لفحوص لتقييم مستوى مناعتهم والآثار الجانبية المحتملة.

واعتبارا من نيسان/أبريل حددت روسيا هدفا لها بإجراء أول التجارب للقاحات بشرية اعتبارا من حزيران/يونيو. وتعمل عدة مراكز أبحاث على منتجات مختلفة.

وسجلت روسيا الأربعاء 553300 حالة بكوفيد-19 و7478 وفاة.(أ ف ب)

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