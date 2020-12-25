روسيا ترجح اتخاذ قرار بإستخدام لقاح كورونا دون قيود عمرية

موسكو – أعلنت السلطات الصحية الروسية أن نتائج اختبارات لقاح فيروس كورونا للأشخاص فوق سن 60 كانت جيدة، مرجحة استخدام اللقاح لتطعيم الأشخاص فوق 18 عاما دون قيود عمرية.

وقال رئيس المركز الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ: ان الاختبارات التي شارك فيها الكثير من سكان العاصمة موسكو فوق سن 60 كانت جيدة جدا، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ القرار خلال الأيام المقبلة بشأن إمكانية استخدام اللقاح لتطعيم المواطنين دون أي قيود عمرية.-بترا