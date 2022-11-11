روسيا ترحب بقرار الولايات المتحدة الأميركية برفع القيود عن بعثتها الدبلوماسية

رحبت روسيا، اليوم الجمعة، بقرار الولايات المتحدة الأميركية برفع القيود المفروضة على البعثات الدبلوماسية الروسية، مبينة أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، في تصريحات صحفية:”إن قرار وزارة الخزانة الأميركية برفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية، رغم أنه جاء متأخرا، إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف أنتونوف : “أملنا في أن تدرك البنوك الأميركية بشكل صحيح إشارة الجهة الرقابية المالية، وأن تتوقف عن عرقلة التحويلات اللازمة لضمان سير عمل المؤسسات الأجنبية الروسية بشكل طبيعي”. بترا