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روسيا تستأنف حركة الطيران مع الأردن

منذ ساعة واحدة

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موسكو- تستأنف روسيا اعتبارا من اليوم الاثنين، حركة الطيران الدولي المعلق سابقا بسبب جائحة فيروس كورونا مع 8 دول بينها الأردن.

وسمحت السلطات الروسية باستئناف الرحلات الجوية بدءا من 28 يونيو مع كل من بلجيكا وبلغاريا والأردن وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة بعد تحسن الأوضاع الوبائية في هذه الدول.

وتشمل حركة الطيران مع الأردن المسارين بين موسكو وعمان وموسكو والعقبة مع تنفيذ رحلتين أسبوعيا في كل اتجاه.

وبلغ بالتالي عدد الدول التي استأنفت معها روسيا حركة الطيران المعلق منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا 50 بلدا.-(روسيا اليوم)

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