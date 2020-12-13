روسيا تستضيف حدثا رياضيا للاتحاد الدولي للملاكمة العربية

عمان – تستضيف روسيا، نهاية الشهر الحالي، أكبر حدث رياضي للاتحاد الدولي للملاكمة العربية.

ووجه الوزير المفوض للشباب والرياضه بمجلس جامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية، الدكتور الهادي السديري، الشكر لرئيس الاتحاد الروسي للملاكمة، وكافة أعضاء الاتحاد على تنظيم وإقامة بطولة العالم للملاكمة العربية على الأراضي الروسية. وأكدت عضو الاتحاد الدولي للملاكمة العربية في الأردن، غادة بكار، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن هذا الحدث يعتبر أبرز وأكبر حدث رياضي عالمي في رياضة الملاكمه العربية؛ حيث تجمع أشهر أبطال العالم المحترفين في عدة أوزان للدفاع عن ألقاب عالمية ومن جنسيات مختلفة.