روسيا تستعد لمنع تداول الدولار واليورو في بورصة موسكو

أفادت مجلة “فوربس” نقلا عن مصادرها، بأن البنك المركزي الروسي بحث مع الأجهزة المالية في البلاد سبل تحديد سعر صرف الدولار واليورو، في حال منع تداولهما في بورصة موسكو.

وذكرت “فوربس” أن “بنك روسيا (المركزي الروسي) يبحث مع المشاركين في سوق الصرف الأجنبي وكيفية تحديد سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل الروسي إذا خضع مركز المقاصة الوطني وبورصة موسكو للعقوبات الغربية”.

وقال أحد المصادر: “سعر صرف الدولار في البورصات بظل هذه العقوبات لن يبقى موجودا، لكن الصادرات والواردات ستبقى، ولذلك يجب فهم سعر صرف الروبل. لا يريد البنك المركزي أن يأخذ على عاتقه وظيفة تحديد سعر الصرف”.

وتابع: “لهذا السبب، يميل المسؤولون نحو خيار إنشاء منصة روسية خارج البورصة، على غرار بلومبيرغ، تتلقى عروض الأسعار من البنوك الكبرى”. روسيا اليوم