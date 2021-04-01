روسيا تسجل أول لقاح مضاد لـ«كورونا» مخصص للحيوانات

موسكو- أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل ما اعتبرته أول لقاح مضاد لفيروس «كورونا» في العالم مخصص للحيوانات، واصفة الخطوة بأنها هامة لتعطيل تحورات الفيروس.

وقالت هيئة الخدمة الفيدرالية الروسية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية «روسلخوزنادزور»، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن اللقاح الذي يحمل اسم «كارنيفاك-كوف» تم اختباره منذ أكتوبر (تشرين الأول) على الكلاب والقطط والثعالب وحيوانات أخرى وأثبت أنه فعال.

ولفتت الهيئة الروسية إلى أن إنتاج اللقاح بكميات كبيرة يمكن أن يبدأ في أبريل (نيسان).

وقال كونستانتين سافينكوف نائب رئيس الهيئة الروسية: «كل الحيوانات المشاركة في التجارب التي تم تلقيحها أنتجت أجساماً مضادة لفيروس كورونا في مائة بالمائة من الحالات».

وأضاف: «إنه أول لقاح في العالم والمنتج الوحيد الذي يمنع إصابة الحيوانات بكوفيد-19».

وأكدت الهيئة وفق علماء روس أن تطوير لقاحها سيمنع تحور الفيروس في الحيوانات، مشيرة إلى قرار الدنمارك بإعدام 15 مليون من حيوان المنك (ثعلب الماء) العام الماضي بعد أن تبين أنها تحمل سلالة متحورة من الفيروس.

وقالت إن منشآت تربية الحيوانات من بلدان عدة، بينها اليونان وبولندا والنمسا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة، أعربت عن اهتمامها بلقاح «كارنيفاك-كوف».

وأعلن المسؤولون العسكريون في ثاني أكبر مدن روسيا سان بطرسبيرغ هذا الأسبوع أن كلاب الجيش ستخضع لتلقيح إجباري قبل نشرها في المطارات ومشاركتها في احتفالات عيد النصر في مايو (أيار).-(وكالات)