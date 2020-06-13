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روسيا تسجل 114 وفاة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة
فيروس كورونا في روسيا

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موسكو- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 8706 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـــ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 520129 إصابة.
وأشار المركز في بيان صحفي إلى أن العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 6829 بعد تسجيل 114 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 274641 شخصا.
وسجلت العاصمة موسكو بؤرة تفشي الفيروس 1493 إصابة من مجموع الإصابات الجديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 204428 حالة مؤكدة، و3231 وفاة.(بترا)

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