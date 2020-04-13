روسيا تسجل 2558 إصابة جديدة بـ “كورونا” و18 وفاة

موسكو – أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 وفاة، و2558 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات حسب المركز، إلى 148 وفاة، وأكثر من 18 ألف إصابة.

وأشار المركز إلى أن الحالات الجديدة سجلت في 62 منطقة روسية، من بينها 1355 حالة في العاصمة موسكو، التي تعد بؤرة الوباء الأكبر على الأراضي الروسية.

وذكر المركز أن نسبة الإصابات الجديدة زادت نحو 16 بالمئة عن يوم أمس، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين ارتفع إلى 1470. –(بترا)