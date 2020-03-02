العرب والعالمدولي

روسيا.. تسجيل أول إصابة بـ “كورونا” لمواطن قادم من إيطاليا

منذ ساعة واحدة
علم روسيا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

موسكو – أعلنت موسكو،اليوم الاثنين ، عن تسجيل اول إصابة لمواطن روسي بفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن المصاب كان في زيارة إلى إيطاليا.
وأوضحت السلطات الصحية الحكومية في بيان صحفي أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة، مؤكدة خضوع الأشخاص المحيطين بالمصاب في روسيا للفحص الطبي الدقيق.
وأشار البيان أن المصاب عاد إلى روسيا في 23 من شباط وفي 27 من الشهر ذاته ذهب إلى العيادة يشكو من أعراض الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة، حيث تم نقله إلى المستشفى الأمراض المعدية مباشرة. –(بترا)

مقالات ذات صلة

السعودية تعلن عن أول إصابة بـ “كورونا” لمواطن قادم من إيران

منذ 4 دقائق

4 إصابات بكورونا في قطر وتونس تسجل أول إصابة

منذ 27 دقيقة

كوريا الجنوبية.. 4 وفيات و476 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ ساعتين

متظاهرو العراق لا يخشون كورونا ويعتبرون السياسيين “الفيروس الحقيقي”

منذ 5 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock