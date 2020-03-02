روسيا.. تسجيل أول إصابة بـ “كورونا” لمواطن قادم من إيطاليا

موسكو – أعلنت موسكو،اليوم الاثنين ، عن تسجيل اول إصابة لمواطن روسي بفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن المصاب كان في زيارة إلى إيطاليا.

وأوضحت السلطات الصحية الحكومية في بيان صحفي أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة، مؤكدة خضوع الأشخاص المحيطين بالمصاب في روسيا للفحص الطبي الدقيق.

وأشار البيان أن المصاب عاد إلى روسيا في 23 من شباط وفي 27 من الشهر ذاته ذهب إلى العيادة يشكو من أعراض الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة، حيث تم نقله إلى المستشفى الأمراض المعدية مباشرة. –(بترا)