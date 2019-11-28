روسيا تسعى لمنع التحقيق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية

لاهاي – دعت روسيا الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية امس إلى التصويت ضد تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية. وتسعى موسكو وحلفاؤها إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة ما يعني عجز الوكالة بأكملها عن العمل، في حال اشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد لتقصي الحقائق.

وردت الولايات المتحدة باتهام روسيا بـ”التغطية” على استخدام حليفتها دمشق اسلحة كيميائية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة الـ193 في لاهاي والذي يسوده التوتر.

وصرح السفير الروسي في المنظمة الكسندر شولغين في الاجتماع “اذا جاء تمويل الفريق من المساهمات الطوعية (الميزانية السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء)، فإن ذلك سيعني شيئاً واحداً فقط”. واوضح ان ذلك “سيعني ان مؤيدي الفريق سيوظفون ما يسمى بفريق المحققين للنظر في الجرائم الكيماوية، وسيتم توظيفهم للتوصل الى نتائج تناسب أغراض رعاتهم”.

وأضاف “هذا أمر يدعو للقلق. والتأكيد على ذلك هو ما يحدث بشأن دوما”. جرت مواجهات عديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم مخبرين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية غيّرت النتائج التي توصل إليها التحقيق ومفادها أنه تم استخدام الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية في نيسان/أبريل 2018.-(ا ف ب)