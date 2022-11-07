روسيا تضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم” أنها تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور “سودجا” في أوكرانيا إلى أوروبا، في حين أن إمدادات الغاز عبر محطة “سوخرانوفكا” متوقفة.

وقالت شركة “غازبروم” في بيان اليوم الاثنين: “(غازبروم) تضخ الغاز اليوم (7 نوفمبر 2022) عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عند 42.4 مليون متر مكعب عبر نقطة العبور “سودجا”، فيما رفض الجانب الأوكراني تأكيد طلبات الضخ عبر نقطة (سوخرانوفكا)”.

ومنذ 11 أيار/ مايو من العام الحالي، تقوم شركة “غازبروم” الروسية بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة واحدة وهي “سودجا”، إذ يرفض الجانب الأوكراني تلقي طلبات الغاز عبر “سوخرانوفكا”.

وفي وقت سابق، أشارت “غازبروم” إلى أن نقل جميع إمدادات الغاز إلى “سودجا” أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية؛ ونتيجة لذلك انخفض ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. (RT)