روسيا تعتزم إنتاج 88 مليون جرعة من لقاح كورونا

موسكو – أعلنت موسكو، اليوم السبت، عن عزمها إنتاج أكثر من 88 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى منتصف العام الجاري.

وقالت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في تصريحات صحافية إن “الجزء الأكبر من هذا الإنتاج سيكون من لقاح (سبوتنيك V) الذي طوره مركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية”، مشيرة إلى أن نسبة المواطنين فوق 60 عاما الذين خضعوا للتطعيم في روسيا تصل إلى 45 بالمئة، ما ينبغي رفع هذه النسبة. –(بترا)