روسيا تعلن بدء تسيير دوريات عسكرية في مدينة درعا

موسكو – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن بدء تسيير دوريات الشرطة العسكرية الروسية في مدينة درعا جنوب سوريا، بعد خروج المسلحين منها.

وقال مركز المصالحة الروسية في سوريا في بيان صحفي: ” تم تنظيم دوريات مشتركة تضم عسكريين روس وعناصر من الجيش السوري ووحدات الدفاع الذاتي المحلية، للحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة، وتم رفع أعلام روسيا وسوريا فوق المباني الإدارية في المدينة”. –(بترا)