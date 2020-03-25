روسيا تعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

موسكو – أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالتي وفاة بسبب الفيروس في العاصمة موسكو.

وأشار المركز إلى أن المصابين توفيا بسبب مضاعفات فيروس كورونا، الأولى لشخص يبلغ من العمر 88 عاما، والثانية لشخص يبلغ 73 عاما،وكل منهما يعاني من أمراض مزمنة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اتخاذ عدد من الإجراءات لاحتواء التداعيات الاقتصادية للفيروس، في الوقت الذي سجلت فيه روسيا 658 إصابة تخضع جميعها إلى العزل الطبي في مختلف المستشفيات. –(بترا)