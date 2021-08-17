روسيا تعلن عن لقاح خامس ضد كورونا

موسكو- أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق لقاحها الخامس ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاح سيحد من انتشار الفيروس في البلاد.

وقالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا في تصريحات صحفية: “تم تسجيل أربعة لقاحات روسية. اللقاح الخامس في الطريق وسيعزز منع انتشار الفيروس”.

الى ذلك، أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا تسجيل 20958 إصابة و 805 وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية.–(بترا)