روسيا: تمكّنا من ضمان الأمن الغذائي للبلاد

تمكّن المزارعون الروس حتى الآن من جمع 78 مليون طن من الحبوب المختلفة، وفق مدير مديرية المحاصيل ووقاية النباتات في وزارة الزراعة الروسية رومان نيكراسوف.

وأضاف نيكراسوف: “مع حلول يوم أمس، حصد المزارعون الروس 78 مليون طن من الحبوب. وبالتالي، لقد تمكنا من ضمان الأمن الغذائي للبلاد”.

ولفت إلى وتيرة حصاد الحبوب في روسيا، التي “على الرغم من الصعوبات مع الطقس، وعلى الرغم من المشاكل المختلفة، يتم حلها ولم تعد تعتبر من العوامل الحاسمة في تطورنا”.

ووفقا للتوقعات الرسمية التي أعلنتها وزارة الزراعة الروسية في وقت سابق، كان من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في العام الحالي 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح وهو رقم قياسي في تاريخ روسيا.

من جانبه، قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، الأسبوع الماضي، إنه يرى في هذا الموسم مخاطر عدم تحقيق هذا المؤشر في محصول الحبوب – 130 مليون طن لعدد من الأسباب، بما في ذلك الظروف الجوية الصعبة.

في عام 2021 الماضي، انتجت روسيا 120.656 مليون طن من الحبوب، منها 75.94 مليون طن من القمح. (RT)