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روسيا: توقعات بأن تصل قيمة الصادرات الزراعية إلى 40 مليار دولار

7:18 م2022-07-29

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موسكو – أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بأن تصل قيمة الصادرات الغذائية والزراعية الروسية خلال العام الجاري إلى 40 مليار دولار.
وقال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، خلال مؤتمر صحفي: “نتوقع أن يصل حجم عمليات التسليم للخارج إلى حوالي 40 مليار دولار، تشهد روسيا زيادة هذا العام في جميع الاتجاهات تقريبا فيما يتعلق بالصادرات الزراعية”.–(بترا)

7:18 م2022-07-29
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