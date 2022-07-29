روسيا: توقعات بأن تصل قيمة الصادرات الزراعية إلى 40 مليار دولار

موسكو – أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بأن تصل قيمة الصادرات الغذائية والزراعية الروسية خلال العام الجاري إلى 40 مليار دولار.

وقال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، خلال مؤتمر صحفي: “نتوقع أن يصل حجم عمليات التسليم للخارج إلى حوالي 40 مليار دولار، تشهد روسيا زيادة هذا العام في جميع الاتجاهات تقريبا فيما يتعلق بالصادرات الزراعية”.–(بترا)