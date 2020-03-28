روسيا: علاج “كورونا” باستخدام العقار المضاد للملاريا

موسكو – وضع المركز العلمي الإنتاجي الروسي خطة لعلاج المرضى بفيروس كورونا عبر استخدام عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية.

وقالت مديرة الوكالة الفدرالية الروسية للطب اليوم السبت: إن الدواء ذا الانتقائية العالية يمنع التأثير الخلوي للفيروس التاجي ويمنع تكاثره، كما يمنع التأثير المثبط المناعي للميفلوكين تنشيط الاستجابة الالتهابية التي يسببها الفيروس.

واقترحت الوكالة على وزارة الصحة الروسية إدراج النظام العلاجي ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.–(بترا)