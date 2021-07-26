روسيا غير راضية عن كثرة الهجمات الإسرائيلية على سورية

هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل

الادعاءات الروسية وكأن منظومة الدفاع الروسية في سورية شوشت على هجوم لإسرائيل هناك، وانتقاد سلوك اسرائيل في المنطقة الذي تمت مناقشته بين موسكو وواشنطن، فاجأت في نهاية الاسبوع جهاز الأمن في اسرائيل. يبدو أن بعض ما نشر في روسيا غير دقيق، لكن مجرد اختيار قول هذه الامور يعكس عدم رضا موسكو بعد فترة طويلة من الهدوء المصطنع بين الطرفين.

في الاسبوع الماضي نشر عن ثلاث هجمات اسرائيلية في سماء سورية، في وسط وشمال الدولة وفي مناطق قريبة من المواقع التي يوجد فيها حضور عسكري روسي. وسائل اعلام عربية ادعت أن أحد اعضاء حرس الثورة الايراني، وربما ايضا مقاتل من حزب الله، قتلا في الهجمات. في حين أن جنرال روسي قال في نهاية الاسبوع بأن قواته تساعد السوريين على احباط هجمات اسرائيلية. واضاف بأن منظومة الدفاع الجوية الروسية نجحت في اعتراض صواريخ اطلقتها طائرات اسرائيلية بين ليلة الخميس – الجمعة الماضية على هدف في منطقة حمص. في صحيفة “الشرق الاوسط” نشر أن روسيا اظهرت قلقها امام الولايات المتحدة في تصاعد حجم هجمات اسرائيل وأن الاميركيين ايضا قلقون من ذلك.

حتى الآن من الصعب معرفة الوقائع الحقيقية في هذه المرة. طبقا لسياسة الغموض التي تمسكت بها اسرائيل بالنسبة لمعظم الهجمات في سورية، فإنهم في جهاز الامن لا يتطرقون بشكل مباشر الى مدى صحة الادعاءات الروسية الجديدة. مع ذلك، اسرائيل لا تعرف عن حوار روسي اميركي حول ذلك. ولا تعرف عن عدم رضا واضح لواشنطن من الهجمات الاخيرة. يبدو أن تصريح روسيا الرسمي استهدف ابراز أمرين، قلق روسيا من اقتراب الهجمات من المناطق التي تهتم فيها في سورية وتأكيد التزامها للنظام في دمشق بمساعدته في الجهود الدفاعية.

بين اسرائيل وروسيا حدثت ازمة شديدة في ايلول (سبتمبر) 2018 بعد أن قامت الدفاعات الجوية السورية بإسقاط طائرة “اليوشن” بالخطأ، والتي كان على متنها 15 عسكريا روسيا، أثناء هجوم لإسرائيل في منطقة اللاذقية في شمال غرب سورية. موسكو اتهمت اسرائيل بالمسؤولية عن الحادثة وطوال فترة طويلة وجهت الانتقاد لسلوكها في سورية. وقد تمت تسوية الخلافات بعد جهود كبيرة والتصريحات الاخيرة تدل على حساسية جديدة لروسيا في سورية.

ومن سارع الى استغلال الامر هو رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. ففي بيان نشرته قائمة الليكود قيل إن حكومة بينيت – لبيد قد حطمت “رقم قياسي جديد حسب تقارير في وسائل الاعلام. روسيا تعمل على تقييد حرية حركة الجيش الاسرائيلي في سماء سورية. وقد حافظنا على حرية العمل في سورية بفضل العلاقات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس الروسي فلادمير بوتين. واذا كان ما نشر صحيحا فان الحكومة الفاشلة فقدت ذخر استراتيجي حيوي آخر استفادت منه اسرائيل في فترة حكومة نتنياهو”.

ليس هناك ما نتوقعه من نتنياهو لإظهار مسؤولية أو أي ذرة تضامن مع من حل محله في مسائل امنية حساسة. وقد كان يتوقع أن يستغل هذه الفرصة لإحراج وريثه. ولكن عمليا، يبدو أنه سيمر وقت طويل قبل أن يتضح الى أي درجة عدم رضا روسيا يقيد على الارض خطوات اسرائيل في سورية. واذا حدثت الآن هدنة طويلة في الهجمات فربما سيكون لذلك صلة.

حزب الله ليس في الصورة

في اسرائيل ما يزالون لا يعرفون بالتأكيد من الذي كان يقف من وراء اطلاق صواريخ الكاتيوشا من لبنان نحو الجليل الغربي في الاسبوع الماضي. أحد هذه الصواريخ تم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية والصواريخ الاخرى سقطت في البحر. المتهمون الفوريون هم تنظيمات فلسطينية تعمل في جنوب لبنان، لكن التغيير المهم في هذه المرة هو أنه من غير الواضح اذا كان حزب الله في الصورة. في السابق اعتادوا في اسرائيل على الادعاء بأن كل أمر يحدث في جنوب لبنان، بالتأكيد اذا كان موجه لاسرائيل، يحتاج الى مصادقة مسبقة من حزب الله.

ولكن الاطلاق في هذه المرة، الرابع منذ شهر أيار (مايو) عندما تم اطلاق الصواريخ ثلاث مرات اثناء عملية حارس الاسوار في قطاع غزة، لم يحصل حسب معرفتنا على المصادقة من حزب الله. ربما أن هذا الحدث يعكس ضخامة الفوضى في لبنان، التي فيها توقف النظام تقريبا عن العمل على خلفية الازمة الاقتصادية المتفاقمة.

على المدى القصير، الجيش الاسرائيلي لا يلاحظ في الوضع الذي نشأ أي اشارات واضحة على تصعيد محتمل مع اسرائيل. سلم اولويات حزب الله مختلف الآن ايضا وهو يركز على حماية مصالحه والاهتمام بالاحتياجات الاساسية لأعضائه. ولكن الخوف هو من أن عدم الاستقرار سيؤدي ايضا الى خطوات غير متوقعة يمكن أن تؤثر ايضا على ما يحدث على الحدود.

اضافة الى ذلك، هناك امكانية لأن تخدم الفوضى الداخلية في الدولة حزب الله، الذي سيحصل ايضا على ارساليات النفط والغذاء من ايران لصالح السكان الشيعة في لبنان، وسيستغل الفوضى ايضا لمواصلة الدفع قدما بتحسين الوسائل القتالية التي توجد بحوزته دون استخدام أي رقابة وضبط عليه. في هذه الاثناء اسرائيل تشخص الوضع الداخلي في لبنان كمصدر محتمل للمشكلات في المستقبل، لكن ليس بالضرورة كعامل فوري لتصعيد أمني.