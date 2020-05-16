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روسيا: فصيلة الدم “ب” أكثر عرضة للإصابة بكورونا

منذ ساعة واحدة
فصيلة الدم

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موسكو – أعلنت السلطات الصحية الفيدرالية الروسية عن أن الأشخاص الذين يملكون زمرة دم “ب” هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الأشخاص الذي يملكون فصيلة دم من نوع “أ ب” أقل عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.

وقالت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال تصريحات صحفية: يأتي في المرتبة الثانية زمرة الدم “أ”، فيما أصحاب زمرة الدم “أ ب” هم الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا”.

وكان المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا أعلن اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد وصل إلى 272043 حالة، و 2537 وفاة. -(بترا)

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