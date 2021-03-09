روسيا لن تساعد على إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

آنا بورشفسكايا* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2021/2/16

اليوم، كما في الماضي، تواصل موسكو ممارسة لعبة مزدوجة مع الغرب، حيث تتصرف كشريك جاهز ومحامٍ لإيران على حد سواء. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا مستعدة للعمل مع إدارة بايدن، مضيفةً أن رفض إيران الحالي للامتثال لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” لا يتعارض مع التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

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وضعت إدارة جو بايدن بند العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران على قائمة أولويات سياستها الخارجية. وهذا الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا في تموز (يوليو) 2015، يهدف إلى الحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية. لكن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في أيار (مايو) 2018 في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي كان يشنها ضد إيران.

وبينما تتجه جميع الأنظار الآن نحو طهران، من الضروري أن يتم إيلاء الاهتمام لبلد آخر أيضاً -روسيا. فقد عملت موسكو لأعوام على مساندة برنامج إيران النووي. وساعدت شركة “أتومسترويكسبورت” الروسية التابعة للدولة الإيرانيين على إكمال بناء محطة بوشهر للطاقة النووية، ومنحتها رسمياً صلاحية السيطرة على المنشأة في أيلول (سبتمبر) 2013، أي قبل عامين من إبرام “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وفي هذا السياق، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن الدعم الروسي لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” كان ضرورياً وحاسماً بالنسبة لإدارة أوباما. واليوم أيضاً سيكون الدور الروسي جوهرياً في استعادة الاتفاق. وبينما ما يزال هناك الكثير من الأمور غير المؤكدة -حيث يتوقع وزير الخارجية الأميركي، توني بلينكين، عملية بطيئة ومعقدة، والتي تركز على ضمان التزام إيران بمعاودة الامتثال- على إدارة بايدن أن تستعد لاحتمال أن تعقّد روسيا جهودها بدلاً من أن تدعمها.

لطالما عارضت موسكو العقوبات الصارمة التي أوصلت إيران إلى طاولة مفاوضات “خطة العمل الشاملة المشتركة” في المقام الأول. وفي العادة، سعى المسؤولون الروس إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران والتقليل من شأن خطر البرنامج النووي الإيراني. وفي العام 2010، لم تكتفِ موسكو بإقناع الأمم المتحدة بتخفيف العقوبات المقترحة آنذاك، بل انتزعت أيضاً تنازلاً غير مسبوق، هو رفع العقوبات الأميركية عن المجمّع العسكري الروسي، والاتفاق على عدم حظر بيع البطاريات الروسية المضادة للطائرات إلى طهران.

ولم يكن تعاون موسكو في النهاية بشأن “خطة العمل الشاملة المشتركة” لصالح واشنطن، بل كان مدفوعاً بالمصلحة الذاتية. فقد سمح الاتفاق لموسكو بتوسيع علاقاتها مع طهران، وانتزاع التنازلات من واشنطن، وتعزيز مكانة روسيا كثقل إقليمي موازن للغرب. وعلى نطاق أوسع، جاء الاتفاق في وقت ارتقت فيه العلاقات الروسية الإيرانية إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب الأهداف الجيو-استراتيجية المشتركة بين موسكو وطهران، وعلى رأسها الحد من النفوذ الغربي في الشرق الأوسط، بما في ذلك التقارب المتبادل بين مصالحهما في سورية. وساعد هذا التقارب كلاً من موسكو وطهران على وضع خلافاتهما التكتيكية جانباً وزيادة تعاونهما. وفي الشهر نفسه الذي تم فيه التوصل إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة”، قام اللواء الإيراني قاسم سليماني بزيارة إلى موسكو فيما كان على الأرجح الخطوة الأولى في التخطيط للتدخل العسكري الروسي في سورية. وما يزال التقارب بين المصالح الروسية والإيرانية قائماً حتى يومنا هذا، في حين أصبح الاتفاق مع إيران حالياً من أهم بنود الأجندة الثنائية.

في شباط (فبراير)، وصل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى موسكو. وخلال زيارته، نقل قاليباف رسالة شكر من المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي إلى روسيا، (والصين)، على موقفهما من “خطة العمل الشاملة المشتركة” من خلال رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فياتشيسلاف فولودين. وقال قاليباف: “في هذه الرسالة، تَقدّم المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية بالشكر إلى الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية على موقفهما العادل”. وفي حين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجتمع من جهته بقاليباف، إلا أن سكرتير “مجلس الأمن الروسي”، نيكولاي باتروشيف، التقى به، وأكد المسؤولان حرص بلديهما على توسيع العلاقات بعد الاجتماع. ووفقاً للبيان الرسمي الصادر في أعقاب الاجتماع، كانت “خطة العمل الشاملة المشتركة” من بين المجالات الرئيسية التي أولاها باتروشيف وقاليباف اهتماماً خاصاً في المحادثات.

واليوم، كما في الماضي، تواصل موسكو ممارسة لعبة مزدوجة مع الغرب، حيث تتصرف كشريك جاهز ومحامٍ لإيران على حد سواء. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا مستعدة للعمل مع إدارة بايدن، مضيفةً أن رفض إيران الحالي للامتثال لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” لا يتعارض مع التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي هذا السياق، قالت إن “جميع الأنشطة التي تنفذها إيران في هذه المواقع تتم تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تتجاوز التزامات طهران بموجب ‘معاهدة حظر الانتشار النووي’”. ومع ذلك، فإن الواقع يحمل فوارق أكثر دقة.

فقد خلص تقرير الامتثال الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في حزيران (يونيو) 2020 إلى أن امتناع إيران المتعمد عن التصريح عن المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق الضمانات الشاملة الإيراني الذي تستوجبه “معاهدة حظر الانتشار النووي”، وسيشكل انتهاكاً للمادة الثالثة من معاهدة حظر الانتشار نفسها. وبما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدت إيران مذنبة بعدم الامتثال لـ”معاهدة حظر الانتشار النووي” في أيلول (سبتمبر) 2005، فإن هذا يعطي الغرب سبباً مشروعاً آخر لعدم الثقة بطهران، لكن موسكو لا ترى الأمر من هذا المنظور؛ إنها تخشى إيران موالية للغرب أكثر مما تخشى إيران نووية.

تنظر روسيا إلى القانون الدولي والمؤسسات الدولية من منظار ضيق يستبعد المفاهيم الأوسع مثل “النظام القائم على القواعد” وحقوق الإنسان -وهي مفاهيم تعتبرها غربية وليست عالمية. وفي هذا الإطار، كتب الدبلوماسي الروسي حول شؤون الحد من التسلح وعدم الانتشار، فيكتور ميزين، في تشرين الأول (أكتوبر) 2000 أنه في حين “يدّعي البعض في روسيا تأييد الفكرة الصائبة سياسياً بأن الانتشار أمر خطير”، فإن موسكو ترفض المصطلح الغربي “الدول المارقة”. كما وصفت زاخاروفا مؤخراً إيران بأنها ضحية للإرهاب وليست مرتكبة له.

وفي شباط (فبراير)، أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن شروط الولايات المتحدة للعودة إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة”، تتعارض مع بعضها بعضا. كما غرّد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على “تويتر” فقال إن “كلاً من الولايات المتحدة وإيران مستعدتان لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لكنهما منخرطتان في خلاف غير مثمر وذي نتائج عكسية بشأن الطرف الذي سيتخذ الخطوة الأولى. ومن الواضح أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو مزامنة الخطوات ذات الصلة”. ومن المرجح أن تواصل موسكو التشديد على “تزامن الخطوات” خلال الأشهر المقبلة.

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق من شباط (فبراير) بأن مفتشي الأمم المتحدة وجدوا أدلة جديدة على أنشطة نووية غير معلنة في إيران، ما يشير إلى أن إيران كانت تملك برنامجاً للأسلحة النووية في الماضي على الرغم من جميع الإنكارات. ومن المرجح أن تدفع هذه النتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طلب تفسيرات إضافية. لكن أوليانوف لم ينزعج، وغرّد قائلاً: “إذا قام بعض الدبلوماسيين في هذه اللحظة الحرجة بإيلاء اهتمام إضافي إلى الماضي، فسوف نواجه كلنا مشاكل كبيرة”.

وبينما تتطلع إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق مع إيران، يحفل الماضي بالدروس القيمة. وقد أوضح بايدن وفريقه أنهم سيتعاملون بصرامة مع روسيا بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من التدخل في الانتخابات الأميركية واختراق “سولار ويندز”، وصولاً إلى سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، وخط أنابيب “نورد ستريم 2”. وهذه خطوات مرحب بها. ومع ذلك، إذا كانت واشنطن تتعامل مع موسكو كقوة معادية في أوروبا، فلماذا تمنحها حرية التحرك مع حلفائها؟ على الولايات المتحدة التخلي عن مفاهيم إعادة ضبط العلاقة مع روسيا والتركيز على وضع استراتيجية موحدة تعزز الموقف التفاوضي للولايات المتحدة. ولا تقتصر عرقلة الكرملين على أوروبا. وقد أوضح بايدن وفريقه أنهم يريدون التركيز على المنافسة بين القوى العظمى. وإذا كانوا يريدون القيام بذلك حقاً، فلا ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستراتيجيات المجزأة مع موسكو.

*زميلة رفيعة في معهد واشنطن، حيث تركز في كتاباتها على سياسة روسيا تجاه الشرق الأوسط، وهي مؤلفة الكتاب المقبل، “حرب بوتين في سورية: السياسة الخارجية الروسية وثمن غياب أميركا”.