روسيا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا لكن بدون شروط مسبقة

أعربت روسيا مجددا، اليوم السبت، عن استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا ولكن بدون شروط مسبقة، وبناء على الحقائق الجغرافية الجديدة القائمة على الأرض.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال مؤتمر صحفي، إن ” أي أعمال عسكرية تنتهي بالمفاوضات، ونحن أعلنا مرارا عن استعدادنا للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون شروط مسبقة، مع مراعاة الحقائق القائمة على أرض الواقع”، مشددا على انه يجب أن تأخذ المفاوضات بالاعتبار الأهداف التي أعلنت عنها روسيا.-(بترا)