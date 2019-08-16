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روسيا: ندرس تزويد تركيا بالدفعة الثانية من أنظمة صواريخ أس 400

منذ ساعة واحدة
تركيا و روسيا

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موسكو – أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون العسكري بينها توريد مقاتلات “سو-35” والدفعة الثانية من صواريخ “إس-400”.
وبين أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إنه يتم الآن دراسة مسألة تزويد تركيا بالدفعة الثانية من أنظمة الصواريخ “S-400” في إطار الاتفاقات الحالية، والتي يتم تنفيذها بشكل نشط.
وحول إمكانية تزويد أنقرة بمقاتلات “سو -35” الروسية بدلا من المقاتلات الأمريكية “إف-35″، شدد أوشاكوف على إن “روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون التقني العسكري، ولن أتحدث عن موضوع المقاتلات”.-(بترا)

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