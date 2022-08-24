روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يحذر الشعب الأوكراني من هجمات روسية في يوم الاستقلال

قال زيلينسكي إن أوكرانيا ستحيي يوم الاستقلال مع توخي الحذر

بينما يحيي الأوكرانيون يوم الاستقلال، حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي شعبه من هجمات روسية جديدة.

وقال في كلمة إن أوكرانيا “تحتفل بيوم العَلم” بينما تقاتل ضد “أكبر تهديد لدولتنا”.

وحث الناس على اتباع تعليمات السلامة في مدن مثل كييف وخاركيف، في كل الأوقات بما فيها خلال منع التجوال وإطلاق صفارات الخطر.

وقال “هذا اليوم مهم لنا جميعا، ولهذا فهو مهم لعدونا أيضا، للأسف. يجب أن نكون واعين إلى أن الاستفزازات الروسية البشعة محتملة الحدوث”.

وأضاف أن القوات المسلحة والاستخبارات والخدمات الخاصة سوف تفعل كل شيء لحماية الناس قدر المكان، و”سوف نرد على اي مظهر من مظاهر الإرهاب الروسي”.

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وفصل زيلينسكي بعض الفعاليات للاحتفال بيوم الاستقلال، وبينها تقديم جوائز لمواطنين من جميع القطاعات.

مساعدات أمريكية

من ناحية أخرى، سوف تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة قيمتها 3 مليارات دولار لكييف بمناسبة يوم الاستقلال ومرور ستة شهور على الغزو الروسي.

ويتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن المساعدات الجديدة في وقت لاحق اليوم، حسب ما أكد مسؤول أمريكي.

ويأتي الإعلان بعد أن حذرت واشنطن من احتمال أن تقصف القوات الروسية أهدافا مدنية كبرى بمناسبة يوم الاستقلال.

وسوف تمكن المساعدات الأمريكية الجديدة أوكرانيا من امتلاك أسلحة جديدة وذخيرة وإمدادات أخرى للقوات المسلحة، حسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس.

وسوف تكون حزمة المساعدات الأمريكية أكبر حزمة منفردة، علما بأن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار حتى الآن.

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