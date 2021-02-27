روسيا والإمارات بصدد توقيع اتفاقية التعاون الفضائي

موسكو- ستوقع روسيا مع دولة الإمارات العربية اتفاقية تعاون في مجال استخدام الفضاء لأغراض سلمية.

وجاء ذلك في مرسوم نشره رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على الموقع الحكومي الرسمي للمعلومات الحكومية.

وأوعز رئيس الوزراء إلى مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الحكومية الروسية بأن تجري بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية محادثات مع الجانب الإماراتي وتوقع اتفاقية التعاون في مجال استخدام الفضاء لأغراض سلمية نيابة عن الحكومة الروسية مع إدخال تعديلات غير مبدئية فيها.

وقد تم تنسيق مشروع الاتفاقية مع الوزارات والهيئات الفدرالية المعنية وذلك بعد إعداده من قبل الجانبين الروسي والإماراتي.

وحسب مشروع الاتفاقية فإن البلدين الروسي والإماراتي يمكن أن يتعاونا في مجال العلم الفضائي والاتصال الفضائي والملاحة الفضائية وبرامج الرحلات الفضائية المأهولة وإطلاق الأجهزة الفضائية وحماية الفضاء الكوني وتحرير مدار الأرض من النفايات الفضائية وغيرها من المجالات.

ويفترض أن تساعد الاتفاقية في تطوير علاقات الصداقة بين الدولتين.

وجاء في مشروع الاتفاقية أن التعاون في مجال الفضاء له أهمية في سبيل تعزيز نظام استخدام الفضاء الكوني لأغراض سلمية والإسهام في تحقيق الأهداف التي طرحها ميثاق منظمة الأمم المتحدة. RT