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روسيا: 104 وفيات و10817 إصابة بكورونا

منذ ساعة واحدة
وفيات كورونا
وفيات كورونا

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موسكو- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 10817 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 198676.
وأشار المركز في بيان صحفي إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1827، بعد تسجيل 104 وفيات جديدة، فيما وصل عدد المتعافين منه إلى 31916 شخصا.
ووفق المركز، توزعت الإصابات الجديدة بين 84 من أقاليم روسيا، منها 5667 في العاصمة موسكو التي لا تزال تعتبر أكبر بؤرة للفيروس في البلاد بتسجيل 104189 إصابة، و 1010 حالات وفاة.-(بترا)

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