روسيا: 110 وفيات و 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موسكو- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4829 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 980 ألف حالة مؤكدة.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 16914، بعد تسجيل 110 وفيات جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 789466 شخصا.

وسجلت العاصمة موسكو 654 إصابة، من مجموع الإصابات الجديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المدينة إلى نحو 260 ألف حالة. –(بترا)