روسيا: 139 وفاة و 9434 إصابة بفيروس كورونا

موسكو- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت ، عن تسجيل 9434 إصابة جديدة بالفيروس ، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 335882 حالة.

وأشار المركز إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3388 جراء فيروس كورونا ، بعد تسجيل 139 وفاة جديدة ، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 107936 شخصا.

وما زالت العاصمة موسكو تعتبر بؤرة تفشي الفيروس في البلاد بتسجيلها 161397 إصابة، و1934 حالة وفاة.-(بترا)