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روسيا: 139 وفاة و 9434 إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

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موسكو- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت ، عن تسجيل 9434 إصابة جديدة بالفيروس ، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 335882 حالة.
وأشار المركز إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3388 جراء فيروس كورونا ، بعد تسجيل 139 وفاة جديدة ، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 107936 شخصا.
وما زالت العاصمة موسكو تعتبر بؤرة تفشي الفيروس في البلاد بتسجيلها 161397 إصابة، و1934 حالة وفاة.-(بترا)

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